Do szokującego ataku doszło w ukraińskim mieście Mariupol. Rosjanie ostrzelali Teatr Dramatyczny, w którym znajdowało się 1000 osób.

Mariupol to miasto, w którym toczą się obecnie najcięższe walki. Rosjanie prowadzą szaleńcze i bestialskie ataki, ale wojska ukraińskie wciąż stawiają opór. Wojska Władimira Putina są wściekłe, dlatego posuwają się do coraz bardziej zbrodniczych procederów.

Kolejny z nich miał miejsce w środę 16 marca. W godzinach wieczornych światowe media obiegła informacja o szokującym ataku Rosjan na Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Wewnątrz budynku przebywało 1000 osób, cywilów, którzy wcześniej schronili się tam przed narastającym zagrożeniem.

Telewizja Biełsat podaje ponadto, że oprócz Teatru Dramatycznego celem ataku Rosjan był również budynek basenu. – Teatr dramatyczny nie był jedynym celem ataku. Bomby spadły również na budynek basenu „Neptun”. Mężczyzna, który pokazuje nagranie ze zniszczeń mówi, że budynek był schronieniem dla kobiet w ciąży i z dziećmi do 3 roku życia – czytamy na Twitterze telewizji.

Zarówno w jeden, jak i drugi obiekt trafiły bomby lotnicze. Pod gruzami wciąż są ludzie.

Informację o ataku potwierdził również ukraiński minister spraw zagranicznych. – Kolejna potworna zbrodnia wojenna w Mariupolu. Zmasowany rosyjski atak na Teatr Dramatyczny, w którym ukrywały się setki niewinnych cywilów. Budynek jest teraz całkowicie zrujnowany. Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że to schron cywilny. Uratuj Mariupol! Powstrzymaj rosyjskich zbrodniarzy wojennych! – napisał Dmytro Kuleba.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli