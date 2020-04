Organizacja wyborów w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków – przekonuje marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Polityk zwrócił się w piątek z orędziem do obywateli. Znaczna cześć jego wystąpienia dotyczyła wyborów prezydenckich. Marszałek Grodzki apeluje do wszystkich sił politycznych o roztropność.

– Nasz wielki Rodak, Jan Paweł II mówił: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi”. Dzisiaj mamy w naszej ojczyźnie po raz kolejny czas takiego cierpienia – powiedział na wstępie prof. Grodzki.

Marszałek Senatu, w imieniu wyższej izby, podziękował pracownikom służby zdrowia za walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Jednocześnie zwrócił na inne grupy, które pomagają Polakom przeżyć trudny okres.

Marszałek Grodzki o organizacji wyborów: Narażanie życia Polaków

Grodzki poświęcił fragment orędzia na wyjaśnienie obecnych działań podejmowanych w Senacie. W jego opinii zarzuty o „złośliwe opóźnianie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym” są bezpodstawne.

– Z całą mocą oświadczam, że to nieprawda. Przez Sejm ta ważna ustawa przemknęła bezrefleksyjnie w ciągu 4 godzin, dlatego w Senacie w ramach przysługujących nam konstytucyjnie 30 dni wykonujemy to, czego nie zrobił Sejm: zapytaliśmy o opinię między innymi Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, epidemiologów czy pocztowców – wyjaśnił marszałek Grodzki.

Według niego przeprowadzanie wyborów w czasie epidemii jest bardzo ryzykownym krokiem. – Organizacja wyborów w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków – stwierdził. Następnie nawiązał do innych argumentów, m.in. o możliwościach fałszowania wyników i ryzyku zdrowotnym.

Marszałek Grodzki przekonuje, że aktualnie Polacy żyją innymi problemami niż wybory. – Bolesne poczucie niepewności jutra towarzyszy nam teraz każdego dnia. To są nasze codzienne troski i zmartwienia, a nie wybory, które, jak uczy doświadczenie innych krajów, przeprowadzone w trakcie pandemii przyczyniają się do eksplozji zachorowań – przypomniał.

Marszałek Senatu: Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie

– Jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to naszym moralnym obowiązkiem i koniecznością jest przełożenie ich na czas, w którym pokonamy epidemię, przywrócimy normalne funkcjonowanie państwa i każdego z nas. Wtedy będzie pora na święto demokracji – przekonuje marszałek Grodzki.

– Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie – nad przetrwaniem narodu. Wszystkie partie i ugrupowania muszą odłożyć na bok doraźne spory polityczne i razem uczynić wszystko, aby nie dopuścić do igrania z bezpieczeństwem rodaków w środku pandemii. Wzywam wszystkich do takiego działania – dodał.

Źródło: Senat RP