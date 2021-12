To jest gigantyczna tragedia, hekatomba zabierająca setki istnień Polek i Polaków codziennie, największa od tragedii drugiej wojny światowej. Czas skończyć z dyskusjami – zaapelował marszałek Tomasz Grodzki w „Faktach po Faktach” TVN24.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zgonach 669 osób w ciągu doby. To rekord czwartej fali koronawirusa w Polsce. Wśród polityków pojawia się coraz więcej głosów zachęcających rząd do ostrzejszych restrykcji wobec niezaszczepionych.

Polityką obozu rządzącego zaniepokojony jest marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dał temu wyraz w dzisiejszym programie „Fakty po Faktach” TVN24. – To jest gigantyczna tragedia, hekatomba zabierająca setki istnień Polek i Polaków codziennie, największa od tragedii drugiej wojny światowej – podkreślał.

Grodzki zwraca uwagę na regulacje obowiązujące w państwach zachodnich Europy. – Czas skończyć z dyskusjami, czas zacząć egzekwować i wprowadzać nowe restrykcje. W całej Europie paszporty covidowe są używane codziennie co chwila. Nie wejdzie się do kina, do sklepu, nawet do stacji benzynowej, a u nas one są bezużyteczne – zauważył.

Podczas programu Grodzki wyraził również głębokie oburzenie transparentem, który pojawił się na wtorkowym proteście przeciwników obostrzeń. Przypomnijmy, że chodzi o hasło „Szczepienie czyni wolnym”, nawiązujące do „Arbeit macht frei” na bramie niemieckiego obozu w Auschwitz.

– Tak haniebnego obrzydliwego widowiska nie widziałem dawno. To było zbezczeszczenie setek tysięcy ofiar Auschwitz, To było coś, co w normalnym umyśle nie powinno się urodzić jako pomysł PR-owski. To było okrutne, głupie i nie znajduję tu słów potępienia – ocenił marszałek Senatu.