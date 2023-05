Marta Kubacka chyba czuje się już lepiej, bo opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze wpisy od czasu wyjścia ze szpitala. Zwłaszcza treść pierwszego z nich może wielu zaskoczyć, bo żona słynnego skoczka postanowiła opublikować… reklamę.

Marta Kubacka trafiła do szpitala niespodziewanie w połowie marca. Okazało się, że jej stan zagrażał nawet życiu, dlatego Dawid Kubacki zrezygnował z dokończenia sezonu i wrócił do Polski. Po trudnych zabiegach lekarskich, żona skoczka opuściła szpital w połowie kwietnia.

„Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów” – napisał w piątek14 kwietnia Dawid Kubacki na swoim profilu społecznościowym.

To jednak nie koniec walki o zdrowie. Marta Kubacka ma wszczepiony rozrusznik serca i musi przejść jeszcze długą rehabilitację.

Wszystko wskazuje jednak na to, że czuje się już lepiej i zaczyna wracać do codziennych zajęć. Świadczy o tym instastory opublikowana 4 maja w mediach społecznościowych. Marta Kubacka opublikowała… reklamę sprzętu AGD. Wielu może to zaskakiwać, ale wyraźnie świadczy o tym, że z jej samopoczuciem jest już dużo lepiej. Instastory jest widoczna jedynie przez 24 godziny, więc obecnie już znikła, ale zachowały się screeny.

To najwyraźniej początek zwiększonej aktywności w sieci, bo niedługo później Marta Kubacka opublikowała zdjęcie z dzieckiem i psem. „A on znowu pilnuje potencjalnego zagrożenia” – dopisała do zdjęcia.

Przeczytaj również:

Źr. instragram; wmeritum.pl