Maryla Rodowicz postanowiła odpowiedzieć na nominację prezydenta Andrzeja Dudy. Wokalistka dołączyła do akcji #hot16challenge2 i pokazała bardzo duży dystans do siebie.

Nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również Dawid Kwiatkowski, nominowali Marylę Rodowicz do udziału w #hot16challenge2. Akcja ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz służby zdrowia. Zainicjowana została przez środowisko polskich raperów, ale już zatoczyła znacznie szersze kręgi.

Na nominacje postanowiła odpowiedzieć Maryla Rodowicz, która nagrała własną wersję „szesnastki”. Już na samym początku pokazała duży dystans do siebie, dziękując prezydentowi, że odmroził ją przed Sylwestrem. Nie zabrakło jednak również gorzkich słów.

Wokalistka odniosła się między innymi do znoszenia obostrzeń i stwierdziła, że premier Mateusz Morawiecki chciałby odmrozić kulturę „na setnym etapie”. Maryla Rodowicz odniosła się w ten sposób do tego, że wielu artystów od tygodni pozostaje bez pracy i nie zanosi się, by sytuacja miała w najbliższym czasie ulec zmianie.

Występ Maryli Rodowicz można zobaczyć poniżej.

#hot16challenge2 – Maryla Rodowicz Wiadomo, że challenge podjęty . #hot16challenge2 https://www.siepomaga.pl/hot16challengeNominuję:Robert LewandowskiMagda GesslerViki Gabori Gabrysia, trenera Opublikowany przez Maryla Rodowicz Środa, 13 maja 2020

Źr.: Facebook/Maryla Rodowicz