Maryla Rodowicz udzieliła Wirtualnej Polsce wywiadu, w którym wspomina Krzysztofa Krawczyka. Odniosła się również do aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Wyraziła nadzieję, że po jej zakończeniu wszystko znów będzie tak atrakcyjne, jak wcześniej.

W poniedziałek w wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk. Maryla Rodowicz w rozmowie z Wirtualną Polską powiedziała, że o śmierci wokalisty dowiedziała się z internetu. „Często braliśmy udział w tych samych projektach, programach telewizyjnych i sylwestrowych. Mijaliśmy się za kulisami” – powiedziała.

Maryla Rodowicz pytana była, co ze znajomości z Krzysztofem Krawczykiem najbardziej utkwiło jej w pamięci. „Pamiętam, że kiedy Krzysztof zasiedział się w Stanach, nie rozumiałam i dalej nie rozumiem, po co tam tkwił” – mówiła. „Znam rzeczywistość polonijną, grałam wielokrotnie w polonijnych klubach w Chicago czy w Nowym Jorku. E kluby można zliczyć na palcach jednej ręki, ale co potem? Kiedy już się zagrało we wszystkich pięciu?” – dodała.

Wokalistka wyznała, że w ostatnim czasie urządziła sobie wieczór słuchania piosenek Krzysztofa Krawczyka. „Wspomnienia związane z Krawczykiem? On miał wielki talent, miał wyjątkowo piękny głos. Niedawno zrobiłam sobie wieczór z Krawczykiem, słuchałam jego piosenek, napawałam się jego talentem” – mówiła.

Maryla Rodowicz: „Życie jest nieprzewidywalne”

Maryla Rodowicz, nawiązując też do życia Krzysztofa Krawczyka stwierdziła, że nie przypuszczała, iż jej kariera potrwa tak długo. „Życie jest nieprzewidywalne” – stwierdziła. „Absolutnie czuję się spełniona, dużo osiągnęłam, mam swoją publiczność. Czego chcieć więcej? A do tego jestem w miarę zdrowia i sprawna” – dodała.

Wokalistka pytana była również, czy okres pandemii to dla niej czas refleksji lub odpoczynku. „Odpoczynku? Niby po czym miałabym odpoczywać? Koncerty mnie nigdy nie męczyły, nie męczyły mnie nawet największe odległości i nocne powroty” – mówiła Rodowicz. Wyraziła również nadzieję, że dawne życie koncertowe wróci. „Jestem pewna, że wszystko będzie tak atrakcyjne, jak było. Byle publiczność dopisywała” – powiedziała.

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj także: Krzysztof Krawczyk chciał, aby pochowano go z dwoma przedmiotami

Źr.: WP