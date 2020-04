Ochronne maseczki w Żabce. Sieć sklepów spożywczych dodaje do swojego asortymentu maseczki ochronne. Sprzedawcy wystawią je w najniższej możliwej cenie, nic na nich nie zarabiając. Istnieje tylko jedno ograniczenie.

Od 16 kwietnia w Polsce obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. W związku z tym radykalnie wzrośnie popyt na maseczki ochronne, które do tej pory były w naszym kraju towarem deficytowym. Przedstawiciele rządu wyjaśniają, że twarz można zasłaniać także chustkami, lub szalikami. Natomiast w sieci rekordy popularności biją instrukcje szycia maseczek „domowej roboty„.

Na rosnące zapotrzebowanie zareagowała Żabka. Do 16 kwietnia we wszystkich sklepach sieci w Polsce pojawią się maseczki. Najciekawsza wydaje się jednak decyzja o rezygnacji z zysku, zarówno po stronie franczyzobiorców, jak i całej sieci.

Ochronne maseczki w Żabce. Jest jedno ograniczenie

Z komunikatu Żabki wynika, że do ponad 6 tysięcy sklepów trafi ok. 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych. Cena za sztukę nie powinna przekroczyć 1,62 zł, przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk.

– W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu – poinformował Tomasz Suchański, Prezes zarządu firmy Żabka Polska. – Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych – dodał.

Z komunikatu sieci wynika, że maseczki są przeznaczone do osób dorosłych i spełniają normy EN149. Są wyrobem niemedycznym, przeznaczonym do ochrony osobistej. W związku z niską ceną, sieć wystosowała zalecenie do franczyzobiorców ws. zachowania szczególnej uwagi przy sprzedaży maseczek oraz wprowadziła limit jednej paczki na klienta.

Sprzedaż w sklepach to nie wszystko. Żabka pomaga placówkom służby zdrowia

To jednak nie wszystko. Żabka od początku pandemii koronawirusa angażuje się w pomoc służbie zdrowia. Ostatnio zapadła decyzja o nieodpłatnym przekazaniu 500 tysięcy maseczek medycznych do placówek. Inicjatywa została uzgodniona z Ministerstwem Zdrowia. Resort wskaże listę miejsc, do których zostanie przekazany towar.

