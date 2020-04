Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin ruszają z lubelską odsłoną akcji „Maska dla medyka”. Każdy może oddać maskę do nurkowania, która zostanie przerobiona na specjalistyczną maskę dla pracowników służby zdrowia. Akcję wspiera portal wMeritum.pl.

„Maska dla medyka” to ogólnopolska akcja, której część ruszyła obecnie w Lublinie. Organizatorem jest Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin. Celem jest zbiórka masek do nurkowania, które mogą zostać przerobione na specjalistyczne maski dla pracowników służby zdrowia.

Jak czytamy na Facebooku, wystarczy zgłosić chęć oddania takiej maski. „Szukamy takich masek do nurkowania, które przerobimy na maski dla medyków. Masz taką? Zostań bohaterem i przekaż ją potrzebującym. Sami odbieramy maski w okolicy Lublina, wystarczy że zadzwonisz do Damiana pod numer 880-215-001 lub napiszesz do nas, podasz adres, możesz powiesić w siatce na płocie, możesz zostawić pod drzwiami, my zabierzemy” – czytamy.

Oczywiście pomóc mogą również osoby nie posiadające masek do nurkowania. Uruchomiona została specjalna zbiórka, w której organizatorzy zbierają pieniądze do zakupu masek, które zostaną przerobione na specjalistyczne maski dla medyków. Zbiórkę można zobaczyć pod TYM adresem.

Damian, koordynator akcji w Lublinie, podkreśla, że klub Tytani Lublin zawsze stara się angażować w tego typu akcje dobroczynne. „Jako Tytani Lublin zawsze staramy się wspierać akcje dobroczynne i tym razem nie mogliśmy zawieść” – powiedział.

Akcję wspiera portal wMeritum.pl.

UWAGA.#pomagamygdyniegramy, a teraz to wyjątkowo ważne.Robimy swoją akcję na terenie Lublina jako część akcji Maska… Opublikowany przez Tytani Lublin Sobota, 11 kwietnia 2020

