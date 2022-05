Odpowiednio dobrany materac pozwala na zapewnienie wysokiego komfortu snu i pełniejszą regenerację naszego organizmu w trakcie nocy. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów materacy, różniących się między sobą funkcjonalnością oraz właściwościami. Materac naturalny lateksowy albo syntetyczny? A może piankowy? Poniżej podpowiadamy, czym charakteryzują się poszczególne rozwiązania.

Materac naturalny wysokiej jakości

Materac wykonany z naturalnych tworzyw z pewnością będzie służył nam niezawodnie przez długie lata. Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym materiałom wybór takiego materaca będzie zgodny z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska, a tego typu surowce rozłożą się duża szybciej, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych materacy. Sporą zaletą tego typu materaca są także właściwości antybakteryjne, dobrze sprawdzające się w przypadku osób ze skłonnością do alergii czy stanów zapalnych pojawiających się na skórze. Wysokiej jakości produkt wytwarzany jest z dbałością o wszystkie detale, odpowiednio dopasowując się do kształtu naszego ciała, w zależności od indywidualnych potrzeb. Czynnikiem zniechęcającym w tego typu produktach może być jednak zbyt wysoka cena, przekraczająca w znacznym stopniu rodzinny budżet. Im bardziej naturalny jest lateks, wykorzystany do produkcji materaca, tym bardziej jego cena detaliczna wzrasta. Dowiedź się więcej na temat różnic pomiędzy materacami naturalnymi i tradycyjnymi, czytając artykuł: https://sleepinghouse.pl/artykul/materace-naturalne-a-tradycyjne—czym-si-rni.

Beautiful girl touches the mattress. She examines the mattress she wants to buy. Testing how soft

Tańsza alternatywa w postaci materacu syntetycznego

Zaletą materaców syntetycznych jest przede wszystkim niska cena, pozwalająca na dokonanie oszczędności w ramach domowego budżetu. W dłuższej perspektywie tego typu rozwiązanie może okazać się mniej wydajne i zużyć się szybciej niż ma to miejsce w przypadku naturalnych produktów. Wadą takich produktów jest również ryzyko przedostawania się do materaca substancji chemicznych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Materace, które nie są oznaczone odpowiednimi certyfikatami, powinny wzbudzić nasze wątpliwości, bowiem użytkowanie ich może prowadzić do rozprzestrzeniania się szkodliwych toksyn. Alternatywą dla materaców syntetycznych zdają się być modele mieszane, które dzięki nowoczesnej technologii łączą w sobie niską cenę oraz odpowiedni komfort i bezpieczeństwo. Nowocześnie zaprojektowane materace w Jaworznie renomowanej marki Hilding Anders spełniają powyższe wymagania, przyczyniając się do zwiększenia komfortu naszego snu.

Materace piankowe, połączenie naturalności z syntetycznymi elementami

Materace wykonane z pianki wysokoelastycznej to z kolei jakościowe rozwiązanie odznaczające się odpowiednią sprężystością oraz gładkościom. Dzięki specjalnym właściwościom tego materiału możemy z powodzeniem ułożyć się do snu w dogodnej dla nas pozycji, a struktura materaca będzie wspierać nas w zależności od indywidualnych potrzeb. Decydując się na tego typu rozwiązania, unikniemy też szkodliwych substancji chemicznych, jednocześnie stawiając np. wkład z olejem rycynowym, gwarantujący nawilżenie wrażliwej skórze. W szerokiej ofercie sklepów znajdziesz także specjalistyczne pianki termoelastyczne, pozwalające na efektywne regulowanie temperatury naszego ciała. Dowiedz się więcej na temat zalet materacy naturalnych w artykule: https://sleepinghouse.pl/artykul/spij-w-zgodzie-z-przyroda-czyli-dlaczego-warto-wybrac-materace-naturalne.

Bed with the softest mattress and fluffy covered with a blanket in a cozy bedroom

