Afera dotycząca szczepień artystów dobiegnie końca? Minister zdrowia Adam Niedzielski zaproponował osobom, które otrzymały preparat poza kolejnością, aby odpracowały go w ramach wolontariatu. Do sprawy odniósł się Krzysztof Materna, jeden z zaszczepionych.

Około 200 z 450 zaszczepionych osób przez Warszawski Uniwersytet Medyczny nie było pracownikami placówki. – Były to osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, powołując się na wyniki kontroli w WUM.

Szef resortu zdrowia przekonuje, że niemal połowa z zaszczepionych osób nie była zatrudniona w szpitalu. Niedzielski zastrzegł, iż część z nich, to członkowie rodzin personelu, lub pacjenci, jednak skala nadużyć jest nadal wielka. Najlepiej odzwierciedla to fakt, że 32 osoby z personelu medycznego, należące do grupy „zero”, nie zostały zaszczepione, choć zgłosiły się do szczepień…

Na poniedziałkowej konferencji minister zdrowia podzielił się pomysłem, który pozwoliłby „odpokutować” osobom zaszczepionym poza kolejką. – Mamy możliwość dopuszczenia do szczepień osób, które są wolontariuszami w szpitalach – powiedział.

-Myślę, że pewnym odpracowaniem niesłusznie przyjętego przywileju bycia zaszczepionym w pierwszej kolejności byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź miejscach, w których można pomóc walczyć z Covidem, bo teraz będziecie państwo już na zachorowania odporni – zaproponował.

Niedługo po zakończeniu konferencji, Niedzielski poinformował, że otrzymał już pierwszą odpowiedź od osoby zaszczepionej poza kolejką. – Odbieram to jako akt odwagi cywilnej i odpowiedzialności, będący próbą naprawienia sytuacji – podkreślił minister zdrowia.

Materna wybiera się do wolontariatu? Aktor odpowiada

Portal wprost.pl donosi, że pierwszą osobą, która zgłosiła się do pracy w wolontariacie był Krzysztof Materna. Aktor wyznał, że „nie czuje się winny” jednocześnie zwraca uwagę na zachowanie Niedzielskiego. – Minister zdrowia wielokrotnie mnie obrażał w swoich komentarzach. Zostaliśmy poddani manipulacji i politycznym rozgrywkom – stwierdził.

Materna dodaje, że nie zamierza dzielić się informacjami o wolontariacie z mediami. – Kwestie dotyczące wolontariatu rozstrzygam w ramach własnego sumienia – podkreślił aktor.