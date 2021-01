Mateusz Damięcki zabiera głos ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Aktor wyraził swój sprzeciw w formie wiersza. Utwór w oczywisty sposób nawiązuje do Jarosława Kaczyńskiego i jego działań politycznych. „Bo z kobietami na tej wojnie/ Lepiej stać po tej samej stronie” – czytamy.

Publikacja październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji spotkała się ze sprzeciwem społecznym. Od środy w wielu miastach w Polsce organizowane są protesty przeciwników zaostrzenia prawa oraz zwolenników legalizacji aborcji.

Mateusz Damięcki uderza w Jarosława Kaczyńskiego: „Temu, co umrze bezpotomnie”

Działania władz zbulwersowały licznych artystów. Wśród gwiazd wyrażających sprzeciw znalazł się Mateusz Damięcki. Aktor, który w przeszłości wielokrotnie krytykował działania Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława Kaczyńskiego, tym razem opublikował wiersz. Już pierwsze wersy sugerują, że odnosi się on do prezesa PiS:

Temu, co umrze bezpotomnie,

Temu, z którego wszystkie winy

Ulica dzisiaj i dozgonnie

Będzie pamiętać podłe czyny.

Jego pazerność, jego małość

Jego ohydne nadużycia,

Manipulację oraz dbałość

O spier…nie innym życia.

Damięcki przestrzega innych przed współpracą z obecnymi władzami kraju:

To was najszybciej nieszczęśnicy,

którzy wyrokiem szafujecie

Doścignie klątwa czarownicy,

Zemsta, co gorszej nie masz w świecie

I nie będziecie spać spokojnie,

I wasze łóżko nie zapłonie,

Bo z kobietami na tej wojnie

Lepiej stać po tej samej stronie

Do swojego wpisu załączył grafikę autorstwa siostry – Matyldy Damięckiej. Obraz przedstawia napis „WKURW ONA”, a pomiędzy jego członami widać nagą postać kobiety, niosącej w lewym ręku kij bejsbolowy.