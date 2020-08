Mateusz Morawiecki ogłosił dziś nazwiska ministrów spraw zagranicznych oraz zdrowia. Wcześniej z tych stanowisk zrezygnowali Jacek Czaputowicz oraz Łukasz Szumowski.

W środę Łukasz Szumowski, w czwartek Jacek Czaputowicz. Ministrowie w rządzie Zjednoczonej Prawicy złożyli odwołania ze swoich funkcji, czym zaskoczyli polską opinię publiczną, ale potwierdzili przewidywania ekspertów.

Minister Szumowski: składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia pic.twitter.com/KH5U6gclO2 — PAP (@PAPinformacje) August 18, 2020

MSZ dla PAP: Jacek Czaputowicz złożył w czwartek na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych pic.twitter.com/H9pCRYN3TM — PAP (@PAPinformacje) August 20, 2020

Mateusz Morawiecki zadziałał jednak szybko i już dziś ogłosił nazwiska następców wyżej wymienionych. Okazuje się, iż resortem zdrowia pokieruje dr nauk ekonomicznych, Adam Niedzielski – obecny szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie natomiast Zbigniew Rau.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Chcemy bardzo podziękować dwóm osobom, które przyczyniły się do tego, że sprawy związane z ochroną zdrowia i ze sprawami zagranicznymi były w dobrych rękach – ministrowi @MZ_GOV_PL @SzumowskiLukasz i ministrowi @MSZ_RP Jackowi Czaputowiczowi. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 20, 2020

Warto pamiętać, że to nie jedyne braki, które w rządzie Zjednoczonej Prawicy będzie musiał uzupełnić Mateusz Morawiecki. Warto bowiem pamiętać, że ze swoich stanowisk zrezygnowali też wiceministrowie. Mowa o Januszu Cieszyńskim, który pełnił funkcję zastępcy Łukasza Szumowskiego oraz Wandzie Buk, która piastowała urząd wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji.

Mateusz Morawiecki ogłosił nazwiska nowych ministrów. Kim są?

Nowym szefem dyplomacji został Zbigniew Rau. To postać raczej nieznana dla opinii publicznej. Rau, którego nominację ogłosił dziś Mateusz Morawiecki, to prawnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych. Był senatorem, pełnił również funkcję wojewody łódzkiego. Jest posłem na Sejm IX kadencji.

Rau nie należy do żadnej partii politycznej, aczkolwiek w ostatnich wyborach do Sejmu startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie objął funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. W 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

PMM: prof. @RauZbigniew (przew. sejmowej komisji SZ) nowym szefem @MSZ_RP. Funkcję zaproponowaliśmy mu już jakiś czas temu pic.twitter.com/IeUcto3IBN — Karol Darmoros (@KarolDarmoros) August 20, 2020

Resort zdrowia obejmie natomiast Adam Niedzielski, który dotychczas pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a jeszcze wcześniej zastępcy prezesa. Niedzielski to ekonomista i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w polskich instytucjach rządowych oraz jako pracownik naukowy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Niedzielski to właściwy kandydat na stanowisko ministra zdrowia.

„Chcę podziękować ministrom za ich wysiłki, wielkie zaangażowanie i, że potrafili przebudować swoje resorty tak, że działały wyraźnie sprawniej i realizowały swoje cele” – powiedział Morawiecki dziękując ministrom Szumowskiemu i Czaputowiczowi.