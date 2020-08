Legenda niemieckiego futbolu Lothar Matthaeus w rozmowie z „Die Welt” nie szczędził pochwał pod adresem Roberta Lewandowskiego. Były gwiazdor jest przekonany, że mijający sezon należał do polskiego napastnika i to on powinien zostać Piłkarzem Roku FIFA.

Matthaeus nie miał najmniejszych wątpliwości. „To był sezon Roberta Lewandowskiego. Dla mnie nie ma wątpliwości, że to on powinien wygrać plebiscyt FIFA” – powiedział 59-letni były piłkarz dziennikowi „Die Welt”. Zaznaczył, że na decyzję nie powinien mieć wpływu wynik niedzielnego finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Bayern Monachium zmierzy się z francuskim PSG.

„To nie powinno mieć znaczenia, bo za Lewandowskim przemawiają liczne osiągnięcia w całym sezonie.” – przekonuje Matthaeus. „Liga francuska została przecież przerwana w marcu, a Bundesliga dokończyła rozgrywki i Polak został królem strzelców z dorobkiem aż 34 goli. Dziewięć dotychczasowych występów w Champions League przyniosło jego 15 bramek. Biorąc pod uwagę cały sezon – nie widzę nikogo lepszego niż Lewandowski” – stwierdził.

Lewandowski w tym sezonie już stracił szansę na zdobycie Złotej Piłki. Francuski magazyn France Football odwołał plebiscyt z powodu koronawirusa, co bardzo nie spodobało się wielu kibicom. Gala FIFA też została odwołana, ale szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge przekazał, iż prezydent FIFA Gianni Infantino zapewnił go, że organizacja chce dokonać wyboru najlepszego zawodnika i trenera 2020 roku.

Źr. rmf24.pl