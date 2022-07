Były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych i jednocześnie słynny amerykański generał James Mattis uważa, że Rosja „jest miażdżona”. Nawiązując do trwającej na Ukrainie wojny postanowił też przeanalizować psychikę Władimira Putina.

Podczas przemówienia w Seulu Jemes Mattis, były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych podzielił się swoimi przemyśleniami na temat analizy psychiki Putina. „Tragedią naszych czasów jest to, że Putin to postać żywcem wzięta z Dostojewskiego” – stwierdził.

„On każdego dnia kładzie się do łóżka wściekły. Codziennie kładzie się spać pełen strachu. On każdego dnia kładzie się do snu przekonany, że Rosję otaczają koszmary senne i tym się kieruje” – dodał Mattis.

Generał dodał, że działania Rosji ocenia jako „niemoralne i żałosne”.

„Mamy takie powiedzenie w Ameryce. Zgodnie z nim narody mające sojuszników radzą sobie świetnie. A narody bez sojuszników zostają zmiażdżone. I Rosja jest teraz miażdżona na naszych oczach” – podsumował Mattis.

Źr. o2.pl