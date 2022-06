Matty Cash po raz kolejny wbił szpilę byłemu prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi. W rozmowie z „Kwartalnikiem Sportowym” wypomniał mu, że ten niekoniecznie chciał go widzieć grającego w barwach polskiej reprezentacji.

Występujący na co dzień w barwach Aston Villi Matty Cash na dobre wpisał się w skład polskiej reprezentacji. W meczu przeciwko Holandii zawodnik zdobył nawet bramkę celnie trafiając do bramki rywala.

Zawodnik nie zapomniał jednak, że gdy prezesem PZPN był Boniek jego gra w reprezentacji wcale nie była tak oczywista. Choć nie sprzeciwiał się on bezpośrednio Cashowi, to wielokrotnie powtarzał, że wg niego w Kadrze powinni grać wyłącznie Polacy. Przypomnijmy, że co prawda Matty Cash nie miał polskiego obywatelstwa, ale jego rodzina to Polacy, którzy przed laty wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie.

„Zbigniew Boniek nie bardzo miał ochotę się ze mną kontaktować. Nie chodzi o nic osobistego, po prostu nie był przekonany, żebym grał dla Polski. Cezary Kulesza za to bardzo mi pomógł i zrobić wszystko, żebym mógł dołączyć do drużyny jak najszybciej” – mówił Matty Cash niedawno w rozmowie z brytyjskimi mediami.

Teraz ponownie powtórzył tę opinię w rozmowie z „Kwartalnikiem Sportowym”. „Nie czułem, żeby Boniek chciał mnie w kadrze. Kulesza zrobił dla mnie bardzo dużo, rozmawiał z prezydentem Dudą. To przyspieszyło cały proces” – przyznał Matty Cash.

Źr. meczyki.pl