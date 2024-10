Mariusz Max Kolonko w lipcu zagroził śmiercią urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Sprawą zajęła się prokuratura, ale z uwagi na to, że dziennikarze nie przebywa w Polsce, pojawił się problem z ustaleniem miejsca jego pobytu.

Mariusz Max Kolonko przed laty pracował jako bardzo znany korespondent Telewizji Polskiej i TVN w Stanach Zjednoczonych. Około 10 lat temu dziennikarz przeniósł jednak swoją aktywność do internetu, gdzie publikuje nagrania nierzadko wzbudzające kontrowersje. Przejawiał również ambicje polityczne, m.in. zapowiadał walkę o fotel prezydenta Polski w 2015 r. i 2020 r. W oby przypadkach nie udało mu się zarejestrować komitetu.

W lipcu ubiegłego roku Max Kolonko opublikował wstrząsające nagranie, w którym padły szokujące słowa skierowane do urzędującego prezydenta. „Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany wagnerowcom. Wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego, że jeśli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu, to Ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię” – mówił dziennikarz na nagraniu.

„Ja mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię zap***dolę po prostu, rozumiesz?” – dodawał rozemocjonowany Mariusz Max Kolonko.

Sprawą zajęła się prokuratura, która rozpoczęła poszukiwania dziennikarza. Podjęto również „czynności celem ustalenia konkretnego miejsca przebywania podejrzanego na terenie USA”. Nie wiadomo jednak czy uda się przeprowadzić z nim czynności procesowe w USA. Jak wyjaśnia przedstawiciel prokuratury Piotr Skiba „strona amerykańska w sposób rygorystyczny podchodzi do wniosków o międzynarodową pomoc prawną, gdy czyn może być sprzeczny z drugą poprawką do Konstytucji USA, dotyczącą wolności słowa”.

W Polsce Mariusz Max Kolonko musi się liczyć z karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

