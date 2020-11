Firma mBank wystosowała komunikat do swoich klientów. Przestrzegła w nim przed dokonywanymi oszustwami przez osoby, które podszywają się pod bank. „Uważaj” – informują przedstawiciele korporacji.

mBank ostrzega swoich klientów. Chodzi o oszustów, którzy próbują nakłonić odbiorcę do przekazania danych osobowych lub informacji dotyczących karty płatniczej. Firma informuje o tym w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

„Przestępcy maskują swój prawdziwy numer telefonu i w takiej sytuacji numer, wyświetlany na ekranie Twojego telefonu, może okazać się fałszywy. Chcą, żebyś uwierzył, że faktycznie rozmawiasz z pracownikiem banku” – czytamy na stronie mbank.pl w tekście o tytule „Uważaj! Przestępcy podszywają się pod pracowników infolinii mBanku”.

„Oszuści mogą próbować nakłonić Cię do podania danych osobowych, danych karty płatniczej lub danych niezbędnych do korzystania z bankowości internetowej lub mobilnej” – tłumaczy mBank.

mBank ostrzega swoich klientów. „Będą nalegać”

Firma podaje, że oszuści mogą nalegać, by zainstalować oprogramowanie do zdalnego dostępu na urządzeniu elektronicznym. „Dodatkowo będą nalegać, żebyś zainstalował oprogramowanie do zdalnego dostępu na Twoim urządzeniu. W ten sposób mogą starać się przejąć kontrolę nad komputerem lub smartfonem co może się skończyć utratą danych lub pieniędzy” – czytamy.

„Jeśli nie jesteś pewien czy rozmawiasz z pracownikiem banku, zadzwoń na infolinię i potwierdź, że osoba o danym imieniu i nazwisku pracuje w banku i próbowała się z Tobą skontaktować” – piszą. Więcej TUTAJ.