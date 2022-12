Kylian Mbappe w meczu przeciwko reprezentacji Polski zdołał zdobyć dwie bramki, czym przypieczętował zwycięstwo i awans do kolejnej fazy mistrzostw świata w Katarze. Po meczu w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że jego jedynym celem jest obecnie zdobycie tytułu mistrzowskiego.

Mbappe nie skończył jeszcze 24 lat, a już jest jedną z największych gwiazd światowego futbolu. Co prawda naszym reprezentantom udawało się kilkakrotnie powstrzymywać jego zabójcze rajdy, ale to za mało. Wystarczyło, że dwukrotnie zostawiono mu odrobinę za dużo miejsca i piłka lądowała w siatce Szczęsnego.

Po meczu młody francuski zawodnik wyjaśnił, że wcześniej, w czasie tego turnieju, nie rozmawiał z mediami, bo zależy mu na skupieniu na grze. „Przygotowywałem się do tego turnieju przez cały sezon psychicznie i fizycznie. Chciałem być gotowy na ten występ i… jestem. Potrzebuję skupienia na turnieju i na mojej grze, dlatego wcześniej nie rozmawiałem z mediami” – powiedział Mbappe.

Piłkarz dodał, że obecnie jego głównym celem nie są nagrody indywidualne, tylko wygrana drużyny w mundialu. „Nie jestem tu po to, by zdobyć Złotą Piłkę czy Złotego Buta. Oczywiście, jeśli wygram, to będę szczęśliwy, ale nie po to tu jestem. Przyjechałem po triumf, po to, by pomóc drużynie narodowej Francji” – mówił Mbappe po meczu z Polską.

Francuski gwiazdor odniósł się też bezpośrednio do meczu z Polską. „Jesteśmy zadowoleni z wygranej. Rywal nie był łatwy, musieliśmy się wysilić. Były bardzo trudne momenty, ale udało się je opanować i uspokoić. Gramy dalej, tylko to się liczy” – powiedział.

Po meczu postawę Mbappe ocenił też francuski selekcjoner Didier Deschamps. „Kylian mówi nogami. I to bardzo dobrze mówi! To jeden z tych wyjątkowych graczy (…), ma zdolność do zmiany przebiegu gry w dowolnym momencie. A jego uśmiech jest tak piękny, że każdy chce się tym z nim dzielić. Francja potrzebowała dzisiaj świetnego Kyliana Mbappe i takiego dostała” – powiedział.

Źr. rmf24.pl