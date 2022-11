W Chile tamtejsze media wyrażają zaniepokojenie wczorajszym wybuchem w Przodowie niedaleko granicy z Ukrainą. Pojawiły się nawet sugestie, aby mecz towarzyski Polska-Chile odwołać.

Chilijska reprezentacja przebywa już w Warszawie. Jednak tamtejsze media zastanawiają się, czy do spotkania Polska-Chile w ogóle powinno dojść. Ich obawę wzbudza eksplozja rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie, do której doszło we wtorek popołudniu.

Dziennikarze tamtejszego „El Desconcierto” pytają wprost: „Co z towarzyskim pojedynkiem w Warszawie?”.”Na mniej niż 24 godziny przed planowanym meczem pomiędzy reprezentacją Chile a Polską nadal nie ma jasności co do tego, co stanie się ze spotkaniem. A to dlatego, że we wtorek dwa pociski spadły na miasto Przewodów we wschodniej Polsce. Atak zakończył się śmiercią dwóch cywilów i wywołał alarm polskiego rządu, członka NATO” – czytamy w artykule, przytaczanym przez Interię.

Czytaj także: Eksplozja w Przewodowie. Andrzej Duda: To nie był atak na Polskę

„Na razie polski rząd spotyka się, analizując decyzje, które mają zostać podjęte. Ta sytuacja może mieć wpływ na mecz, który La Roja rozegra z reprezentacją Polski. Wysokie napięcie międzynarodowe wywołane tym wydarzeniem stawia pod znakiem zapytania, czy spotkanie się odbędzie, biorąc pod uwagę skalę ataku i możliwe reperkusje, jakie może nieść” – napisano dalej.

Strona chilijska oczekuje na oficjalne komunikaty ze strony polskich urzędników. „Jak dotąd polskie władze nie wydały oficjalnego oświadczenia, a ANFP nie wyjaśniło, czy spotkanie może zostać zmodyfikowane” – napisano dalej w tym samym artykule.

Źr. Interia