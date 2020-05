Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ogłosił szybkie poluzowanie kolejnych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Podczas konferencji prasowej szefa polskiego rządu pojawiło się pytanie, mecze piłkarskie. Konkretnie, kiedy na stadiony będą mogli wrócić kibice.

W najbliższy weekend wznowione będą rozgrywki polskiej Ekstraklasy. Mecze piłkarskie tej kolejki odbędą się jednak bez udziału publiczności. Podobnie od tygodnia spotkania rozgrywają zawodnicy ligi niemieckiej.

Pytanie o obecność kibiców padło na konferencji prasowej. Morawiecki podkreślił, że od wielu tygodni prowadzone są rozmowy, co do procedur w sprawie dopuszczenia do takich rozgrywek. „Bardzo się cieszę, że one ruszają” – powiedział premier.

Morawiecki zapewnił, że niebawem mecze piłkarskie znów mogą być rozgrywane w obecności kibiców. „Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność, niepełną. Pamiętamy, że na meczach jedna osoba w bardzo szybki sposób jest wstanie przetransmitować tę chorobę na wiele osób i potem z powrotem liczba zakażonych wzrasta” – mówił.

Morawiecki dodał, że „będziemy też mieli dobre wiadomości dla kibiców”. „Ale nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej” – podkreślił.

Źr. rmf24.pl