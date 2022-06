Piotr Kraśko miał trafić do szpitala. Takie informacje podaje serwis internetowy pudelek.pl, którego dziennikarze twierdzą, że prezenter obecnie przechodzi badania.

O Piotrze Kraśko głośno było ostatnio w mediach. Wszystko za sprawą artykułu na portalu TVP Info, w sprawie którego dziennikarz wydał nawet na Instagramie oświadczenie. Chodziło o kwestie podatkowe, które – jak twierdzi Kraśko – są z Urzędem Skarbowym wyjaśnione.

– Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym 5 lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst. Jeśli TVP.Info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych to może dołoży tez starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przeszłości a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba, że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej – pisał wówczas prezenter.

Teraz serwisu pudelek.pl podaje dość zaskakujące informacje. Okazuje się bowiem, że Piotr Kraśko, prowadzący „Fakty” na antenie telewizji TVN, miał bowiem trafić do szpitala.

Piotr Kraśko trafił do szpitala

Według ustaleń portalu pudelek.pl Piotr Kraśko przebywa obecnie w szpitalu. Dziennikarze serwisu twierdzą, że mają nieoficjalne potwierdzenie tej informacji. Miał ich o tym poinformować jeden z przedstawicieli placówki medycznej.

Pudelek.pl podaje również, że Kraśko jest obecnie poddawany badaniom, które mają wykazać jego ewentualne problemy zdrowotne. Dziennikarze portalu informują, że chodzi najprawdopodobniej o kwestie związane z ciśnieniem.