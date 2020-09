Czy to koniec Zjednoczonej Prawicy? Wieszczą to media, sugeruje to Jarosław Kaczyński. Kazimierz Smoliński, poseł PiS, zamieścił jednak wpis, który wlał nadzieję w serca sympatyków partii rządzącej.

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy stał się faktem. Chodzi oczywiście o głosowanie ws. tzw. „Piątki dla Zwierząt”. Przeciwko ustawie, którą forsował m.in. Jarosław Kaczyński, głosowali posłowie Solidarnej Polski, a także część polityków PiS. W odwecie Jarosław Kaczyński zawiesił posłów partii rządzącej i zagroził zerwaniem koalicji Zbigniewowi Ziobrze.

Sobolewski: decyzją prezesa @pisorgpl zawieszonych 14 członków partii, w tym Jan Krzysztof Ardanowski oraz Henryk Kowalczyk. pic.twitter.com/ElXDP7r9mZ — PAP (@PAPinformacje) September 18, 2020

„W tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja Zjednoczonej Prawicy nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście, także jeśli chodzi o stanowiska w rządzie” – powiedział w piątek w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki. „Jeżeli nic się nie zmieni w sytuacji, która wczoraj zaszła, to jest perspektywa rządu mniejszościowego, a jeśli nie będzie można działać, przeprowadzać zmian w takim rządzie, to wtedy niezbędne okażą się przyspieszone wybory” – dodał.

W wyniku tych informacji wiele niepokoju wkradło się w szeregi sympatyków Zjednoczonej Prawicy. Nadzieję w ich serca wlał poseł PiS, Kazimierz Smoliński.

Poseł PiS wlał nadzieję w serca sympatyków Zjednoczonej Prawicy

Kazimierz Smoliński zamieścił na Twitterze wpis, który odnosił się do wybitnie kryzysowej sytuacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Polityk postanowił wlać nieco nadziei w sercach sympatyków rządzącej koalicji.

„Szanowni Państwo, chciałem Państwa uspokoić. Wszystko będzie dobrze” – napisał Smoliński. „Prezes Kaczyński jest mężem stanu i podejmie takie decyzje, które będą dobre dla Polski” – dodał.

„Przychodzą czasem takie chwile kiedy stanowcze decyzje są potrzebne. Nikt nic nie robi bez głębszej analizy” – podkreślił.