Sławomir Mentzen uczestniczył na antenie Polsat News w debacie polityków, w której jednym z tematów był problem wysokiej inflacji. Ekonomista związany z Konfederacją krytycznie oceniła działania władz i nie miał dobrych wieści odnośnie rozwoju sytuacji. W jego ocenie „inflacja wymknęła się spod kontroli”.

„Inflacja wymknęła nam się spod kontroli i niestety nie jest to tylko i wyłącznie problem cen paliw i cen energii” – mówił Mentzen. Ekonomista ocenił, że obecna sytuacja to efekt wielu lat złych praktyk.

„To jest problem naszej gospodarki wyhodowany przez zaniżanie przez lata stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej” – ocenił Mentzen. „Oraz przez nakładanie przez ten nieszczęsny rząd kolejnych podatków” – dodał.

Czytaj także: Morawiecki: „Polska zakontraktowała lek na Covid-19”

Mentzen bardzo krytycznie ocenił działania polityków obozu rządzącego. „Posłowie PiS-u zapewniali, że jak podniosą opłatę paliwową to ceny paliw nie wzrosną. Nie wiem jak można było gadać takie głupoty, ale ci ludzie chyba w to wierzyli” – mówił.

„Zniechęcali Polaków do tego, żeby pracowali, zachęcali do coraz szybciej rosnących zasiłków socjalnych. To wszystko spowodowało, że mamy teraz bardzo wysoką inflację” – kontynuował Mentzen.

„Najgorsze jest to, że oni tego nie rozumieją. Oni nie znają przyczyn tej inflacji, dlatego nie ma co liczyć, że będą wiedzieli jak z tym walczyć” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl; Polsat News