Sławomir Mentzen reaguje na medialną burzę wokół siebie. Polityk Konfederacji zaprasza na kolejne spotkanie przy piwie, jednocześnie żartując z nagrania, na którym prawdopodobnie widać go pod wpływem alkoholu. Wystarczyło jedno zdjęcie…

Przypomnijmy, że w piątek w Warszawie odbyło się spotkanie ze Sławomirem Mentzenem. Lider Konfederacji rozmawiał z uczestnikami przy tradycyjnym „piwie”. „W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii. Dlatego już po raz czwarty zapraszam Was na trasę Piwa z Mentzenem, która łączy wszystkie te rzeczy” – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Polityk nawiązał do luźnej konwencji spotkania. „Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy” – podkreślił.

Wkrótce w sieci pojawiło się nagranie, które przedstawia wyraźnie „zmęczonego” lidera Konfederacji. Internauci spekulują, że Mentzen wypił „o jedno piwo za dużo”. Inni uważają, że jest to normalne i każdemu zdarza się mieć gorszy dzień.

To jest to słynne „Piwo z Mentzenem"?

Sam Mentzen nawiązał do sytuacji jednym memem, w którym obrócił całą sytuację w żart.

Dzisiaj Piwo z Mentzenem o 19:00 w Klubie pod Palmą w Rzeszowie!

Do zobaczenia!



— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 27, 2023

Jesteśmy już w Rzeszowie. O 19:00 Piwo z Mentzenem w Klubie pod Palmą!

Do zobaczenia!



— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 27, 2023