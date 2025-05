Podczas rozmowy z Karolem Nawrockim Sławomir Mentzen zapytał o słynną kawalerkę pana Jerzego. Sprawa stała się głośna przed I turą wyborów i wywołała sporo kontrowersji.

Przed II turą wyborów Sławomir Mentzen zaprosił dwóch kandydatów rywalizujących o fotel prezydenta do rozmów na jego kanale YouTube. Jako pierwszy pojawił się w czwartek Karol Nawrocki.

Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć głośnego tematu kawalerki pana Jerzego. Przed I turą wyborów to właśnie Mentzen należał do grona najostrzejszych krytyków Nawrockiego w związku z tą sprawą. Również teraz polityk Konfederacji przyznał, że „ma z tym problem” i że „ta historia się nie klei”.

Nawrocki bronił swojego stanowiska. „Wszystko tam się zgadza. Ja bym zrobił dokładnie tam samo, jeśli chodzi o mój stosunek do pana Jerzego. Mimo tej historii chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, nie wątpili w to, że warto pomagać drugiemu człowiekowi” – mówił. „Oczywiście są fakty, prawne rozstrzygnięcia tej sprawy, ale też fakty publiczne, jak zostało to pokazane” – mówił Nawrocki. „Sprawa dla mnie jest bardzo czysta” – dodał.

„Najlepszym przykładem na to, że ja nie miałem złych intencji (…) jest to, że gdy w 2017 r. staję się pełnoprawnym właścicielem tego mieszkania, zgodnie z prawem, spłacając już pana Jerzego, on mi ufał, nigdy nie kwestionował tego, że ja mu te środki finansowe przekazałem (…). Gdy w 2017 r. zostaję właścicielem tego mieszkania, to jak się zachowuje czyściciel kamienic albo człowiek, który ma złe intencje? Zmienia zamki, wyrzuca i wchodzi do tego mieszkania, albo je sprzedaje” – mówił Nawrocki.

Mentzen jednak nie do końca dał się przekonać. Przypomniał o 5-letnim okresie przerwy między wykupem mieszkania przez pana Jerzego i sprzedaży lokalu Nawrockiemu. W jego ocenie całą procedurę nakierowano na przejęcie mieszkania komunalnego. „Nie czuję się niestety usatysfakcjonowany” – oświadczył polityk Konfederacji.

