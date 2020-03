Na specjalnej konferencji prasowej w środę Angela Merkel powiedziała, że większość ludzi zarazi się koronawirusem. Niemiecka kanclerz przyznała, że celem niemieckiego rządu jest maksymalne spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii.

Podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej epidemii koronawirusa, Merkel nie miała dobrych wieści. „Jeżeli ten wirus jest wokół nas, a ludzie nie mają odporności i nie istnieją żadne terapie, wówczas 60 do 70 proc. populacji będzie zakażona.” – ostrzegła. Podkreśliła, że celem niemieckiego rządu jest spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii, aby liczba chorych w jednym czasie nie doprowadziła do przeciążenia służby zdrowia. „Chodzi o zyskanie czasu.” – dodała.

„Wierzę, że pakt stabilności i wzrostu jest wystarczająco elastyczny, by poradzić sobie z wyjątkowymi sytuacjami.” – powiedziała Merkel. Niemiecka kanclerz odniosła się zarówno do sytuacji w Niemczech, jak i we Włoszech. „Oczywiście, że nie mówimy, że nie możecie inwestować w swój system opieki zdrowotnej.” – odniosła się do sytuacji we Włoszech, które zwiększają deficyt z powodu walki z koronawirusem.

Merkel: „Jesteśmy w stresującej sytuacji”

Dopytywana przez dziennikarzy, kanclerz zaprzeczyła, aby Niemcy pomogły materialnie Włochom. „Nie jesteśmy obojętni, kiedy widzimy, co się dzieje we Włoszech. Ale to nie tak, że nasz własny system opieki zdrowotnej nie jest obecnie obciążony.” – odpowiedziała Merkel na pytanie włoskiego dziennikarza. „Wszyscy jesteśmy w stresującej sytuacji, ale jesteśmy związani przyjaźnią i będziemy postępować jak przyjaciele” – dodała.

Jak informuje radio RMF FM, według danych RKI podanych we wtorek wieczorem, w Niemczech odnotowano 1 296 infekcji wirusem, najwięcej (484) w Nadrenii Północnej-Westfalii, a w samym powiecie Heinsberg, położonym w tym landzie, potwierdzono ich ponad 290. W środę media poinformowały o zgonie trzeciej osoby z Covid-19.

