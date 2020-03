Ministerstwo zdrowia oficjalnie poinformowało o potwierdzeniu dwóch kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadku dotyczą dziecka z województwa śląskiego i kobiety z województwa łódzkiego. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 27 przypadków zarażenia.

Resort zdrowia poinformował, że dziecko zarażone koronawirusem przebywa obecnie w Cieszynie, a drugi przypadek to młoda kobieta z Łodzi. Oboje są na razie w dobrym stanie. W sumie na terenie Polski oficjalnie potwierdzono dotąd 27 przypadków zarażenia.

Potwierdzone wyniki dotyczą: dziecka z woj. śląskiego (Cieszyn), które jest w dobrym stanie oraz młodej kobiety z woj. łódzkiego (Łódź). W sumie to już 27 przypadków zakażenia #koronawirus w Polsce. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

W środę rano poinformowano o trzech nowych przypadkach zarażenia koronawirusem. Wykryto go u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku – w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie.

W przypadku województwa lubelskiego pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono we wtorek wieczorem u mężczyzny w wieku ok. 50-60 lat. Pacjent jest w ciężkim stanie, trafił do szpitala w Bełżycach. W środę odnotowano kolejne zarażenie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zdradził, że stan chorego jest ciężki. „Jeśli chodzi o pacjenta to w tej chwili znajduje się w stanie ciężkim, wspomagany jest proces oddychania, przez respirator.” – powiedział. Wojewoda podkreśla, że szpital w Bełżycach jest w stałym kontakcie z placówką zakaźną w Lublinie. To od decyzji ordynatora zależy, kiedy pacjenta będzie można przewieźć do Lublina.

Natomiast w Warszawie obecnie cztery osoby trafiły do szpitali z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem. Pierwszy przypadek w stolicy potwierdzono w niedzielę u Hiszpanki, która przyleciała z Niemiec. Inny pacjent jest młodą osobą, która niedawno wróciła z Włoch. Obecność koronawirusa potwierdzono również u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki, po jego powrocie z wojskowej narady w Niemczech.

Ministerstwo zdrowia zapewnia, że stale monitoruje rozwój sytuacji. Dane o kolejnych zarażeniach są aktualizowane na bieżąco.

Źr. polsatnews.pl