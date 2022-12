Argentyna pokonała Holandię w rzutach karnych i awansowała do półfinału mundialu w Katarze. W trakcie meczu i po spotkaniu doszło jednak do licznych awantur. Na jednym z nagrań widać, jak zareagował Leo Messi, kiedy zobaczył piłkarza Holandii. Padły obraźliwe słowa.

Starcie Argentyny z Holandią dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Holendrzy rzutem na taśmę doprowadzili do remisu 2:2, jednak ostatecznie przegrali w konkursie rzutów karnych 3:4.

W trakcie meczu dochodziło jednak do licznych starć pomiędzy zawodnikami obu drużyn. Arbiter spotkania pokazał kilkanaście żółtych kartek oraz jedną czerwoną, po zakończeniu meczu dla Denzela Dumfriesa z Holandii.

Wielkie kontrowersje wzbudziło nagranie argentyńskich piłkarzy, którzy kpią z przeciwników tuż po ostatniej jedenastce. Z drugiej strony pojawił się materiał ukazujący Holedrów, którzy usiłowali wyprowadzić z równowagi Lautaro Martíneza, kiedy ten zmierzał do wykonania ostatniego rzutu karnego.

Messi se sacó una foto con Gotze luego de haber perdido la final del mundo del 2014. Si no quiso darle la mano al matungo este fue por esta escena. Y bien merecido el desaire. https://t.co/gooF7ujDiT pic.twitter.com/XG5ExTsVyf — Hernán Confino (@horadado) December 10, 2022

O tym, jak wielkie były emocje świadczy także nagranie, na którym widać Leo Messiego. Gwiazdor przygotowując się do wywiadu przerwał, kiedy zobaczył w tle Wouta Weghorsta, strzelca dwóch bramek. „Idioto, na co się gapisz? No dalej, głupku…” – wypalił Messi.

„Na co się gapisz głupku? Lepiej stąd idź” – Leo Messi zagrzany do Weghorsta tuż przed wywiadem. https://t.co/kXoSIwMMHr — Dominik Piechota (@dominikpiechota) December 10, 2022