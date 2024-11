Jarosław Kulczycki, prowadzący „Panoramę”, odchodzi z TVP. Taką informację podał serwis wirtualnemedia.pl.

Kulczycki wrócił do pracy w TVP po objęciu władzy w Polsce przez Koalicję Obywatelską i jej koalicjantów. Dziennikarz wrócił do stacji po kilku latach przerwy, gdy TVP pozostawała we władzach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Wracając miał zostać jedną z twarzy „nowej” telewizji.

Teraz serwis wirtualnemedia.pl podaje, że Kulczycki odchodzi z telewizji publicznej. – Jak udało się nam dowiedzieć, Jarosław Kulczycki będzie pojawiał się na antenie TVP do końca roku. Stacja potwierdziła, że dziennikarz rozstaje się z telewizją, a przyczyną są “powody osobiste i zmiana planów zawodowych”. Sam Kulczycki poproszony w tej sprawie o komentarz nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesień o rozstaniu z TVP – czytamy na stronie internetowej portalu.

Kto zastąpi Kulczyckiego? Według informacji, do których dotarł portal jego miejsce ma zająć Ewa Strzelec, która pełni funkcję wydawcy programu „Panorama”. Dodatkowo, na antenie od nowego roku częściej ma pojawiać się prowadzący Piotr Jędrzejek.

Co będzie robił Jarosław Kulczycki? Dziennikarz nie chciał zdradził informacji o swojej przyszłości zawodowej.

Przeczytaj również: