Mężczyzna z województwa lubelskiego trzymał w domu cały arsenał. 184 sztuki broni różnego rodzaju, w tym karabiny maszynowe oraz działka lotnicze, amunicję i proch strzelniczy nielegalnie posiadał mężczyzna zatrzymany przez dolnośląskich policjantów. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły też, że 52-latek zajmował się jej sprzedażą wbrew przepisom.

Policjanci z Dolnego Śląska otrzymali informacje o mężczyźnie, który ukrywał w domu cały arsenał. Po zebraniu dowodów mundurowi w końcu przystąpili do działania i zatrzymali 52-letniego mieszkańca woj. lubelskiego. Mężczyzna nie krył zdziwienia, gdy zobaczył kryminalnych z Wrocławia wchodzących na jego posesję niedaleko Lublina.

W wyniku podjętych działań, policjanci zabezpieczyli łącznie 184 sztuki broni, w tym m.in. pistolety oraz pistolety maszynowe, karabiny, strzelby, a także rewolwery. Przejęli także różnego rodzaju amunicję oraz proch strzelniczy.

52-latka po zatrzymaniu przewieziono do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie został doprowadzony do prokuratury i sądu w Legnicy. Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Zgodnie z Kodeksem Karnym , grozić mu może teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja