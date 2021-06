Po ponad półrocznej przerwie Michał Cholewiński wrócił na antenę. Były dziennikarz TVP Info zadebiutował w programie Polsatu. To nie jedyny transfer stacji w ostatnim czasie…

Michał Cholewiński zniknął z anteny TVP Info w okresie protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie programu na żywo pozwolił sobie na komentarz dotyczący decyzji ws. aborcji. Dziennikarz przyznał wprost, że nie rozumie powodów ogłoszenia orzeczenia w środku pandemii.

-Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę – mówił wówczas. – Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – dodał, prosząc o komentarz Jakuba Jałowiczora z „Gościa Niedzielnego”.

Wspomniana refleksja Cholewińskiego była szeroko komentowana w media, także przez przedstawicieli środowiska dziennikarskiego. Sam prezenter przestał pojawiać się na antenie Telewizji Polskiej, z którą był związany od 2014.

Michał Cholewiński wraca na antenę. Dziennikarz zmienił stację

W 9 czerwca, po ponad półrocznej przerwie, Cholewiński pojawił się na wizji konkurencyjnej stacji, gdzie prowadzi poranne pasmo „Nowy Dzień z Polsat News”. Kilka dni wcześniej biuro prasowe stacji poinformowało portal wirtualnemedia.pl, że Cholewiński będzie nowym prezenterem Polsatu.

Wstępne informacje wskazywały, że były dziennikarz TVP Info zadebiutuje już 3 czerwca, w Boże Ciało. Jednak w ostatniej chwili debiut został przesunięty na kolejny tydzień.