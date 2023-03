Michał Gerasimiuk, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i student Yale, został przyjęty na studia doktoranckie na ośmiu topowych uczelniach amerykańskich.

Wśród uniwersytetów, na których Polak może uzyskać stopień doktora, są Harvard, Stanford i Yale, a także: UC Berkeley, Carnegie Mellon University, Cornell University, University of Michigan oraz The University of Texas w Austin.

Michał już jako uczeń klasy drugiej liceum otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 za wybitne postępy w nauce. Wcześniej, jeszcze jako uczeń gimnazjum, został laureatem olimpiady z języka angielskiego dla licealistów. Obecnie studiuje na IV roku na Yale University (USA).

Teraz przed nim trudny wybór dalszej ścieżki kariery akademickiej. „Liczba uczelni nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. Liczyło się dla mnie to, czy dostanę możliwość współpracy z ludźmi, których naukowy dorobek mnie interesuje – choć miło jest uzyskać potwierdzenie od tylu renomowanych wydziałów, że moje doświadczenia i pomysły są wartościowe” – mówi Gerasimiuk cytowany w informacji prasowej.

Młody informatyk jest konsultantem Akademii Ivy Poland – firmy specjalizującej się we wsparciu i promowaniu edukacji Polaków na najlepszych europejskich i amerykańskich uniwersytetach, pomagającej swoim podopiecznym w aplikowaniu na studia i rozwoju kariery zawodowej.

„To niezwykłe osiągnięcie Michała pokazuje, że ciężką pracą i determinacją można osiągnąć sukces na międzynarodowym poziomie. Jego zdolności, wytrwałość i pasja do nauki z pewnością będą cenne dla każdej uczelni, na której będzie kontynuował swoją edukację na poziomie doktoranckim. To wielki sukces, mało kto dostaje się na aż tyle uniwersytetów!” – komentuje Krzysztof Daniewski, prezes Akademii Ivy Poland. (PAP)

