Polacy pokonali Finów 3:0 (25:16, 26:16, 25:14) i w kapitalnym stylu zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Po meczu Biało-Czerwoni komentowali wynik w rozmowie z dziennikarzami. – A jak myślisz, ku…a? – powiedział kapitan naszej reprezentacji Michał Kubiak, odpowiadając na pytanie Grzegorza Wojnarowskiego z WP Sportowe Fakty.

Polscy siatkarze potwierdzili, że są jednym z głównych faworytów do złotego medalu Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni pokonali Finlandię 3:0 (25:16, 26:16, 25:14) i awansowali do ćwierćfinału. Tam ich rywalem będzie Rosja.

Po meczu z Finami nasi zawodnicy komentowali sukces w rozmowie z dziennikarzami. – Gra przed tak fantastycznym składem na trybunach to dla nas coś niezwykłego. Czekaliśmy na to bardzo długo, a mecz ułożył się po naszej myśli i jesteśmy szczęśliwi – mówił kapitan Polaków, Michał Kubiak cytowany przez sport.pl.

Siatkarz podkreślił, że kibice w Ergo Arenie dodatkowo zmotywowali zawodników. Zaznaczył również, iż na boisku widać było „energię”. – Zagraliśmy niemalże bezbłędnie we wszystkich elementach i chcielibyśmy to utrzymać w ćwierćfinale – oświadczył.

Na koniec wypowiedzi zaznaczył, że zawodnicy cieszą się wieloma dniami spędzonymi razem, a po turnieju wszyscy rozjadą się do domów, a „długa i bolesna kadra” skończy się. To właśnie do tego wątku postanowił nawiązać Grzegorz Wojnarowski z WP Sportowe Fakty.

„Czy nawet jeśli zdobędziecie złoto mistrzostw Europy, ten sezon będzie bolał?” – zapytał.

” A jak myślisz ku…a?” – usłyszał w odpowiedzi.