Michał Meyer został zwycięzcą drugiego odcinka 14. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Aktor wcielił się w Krzysztofa Krawczyka i poradził sobie doskonale. Jednak to, co zrobił później, rozbawiło jurorów do łez.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to show, które od lat cieszy się ogromną popularnością. W 14. edycji telewizja Polsat zmieniła się zmienić dzień i godzinę emisji. Wcześniej program emitowany był w soboty po godzinie 22:00. Teraz został przeniesiony na piątek i to na godzinę 20:00.

Jednym z uczestników 14. edycji programu jest Michał Meyer, polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Zasłynął udziałem w programie „Szymon Majewski Show” na antenie TVN, gdzie parodiował przede wszystkim postać Kuby Wojewódzkiego, ale również między innymi Tomasza Kammela, Justina Biebera czy Pascala Brodnickiego. Wystąpił również w kilkudziesięciu polskich filmach i serialach, ostatnio pojawił się w produkcji „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, która została opublikowana na platformie Netflix.

Michał Meyer rozbawił jurorów do łez

Michał Meyer bardzo dobrze radzi sobie w show Polsatu. W drugim odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wcielił się w postać Krzysztofa Krawczyka wykonując hit pt. „Hej Sokoły”. Już z samym występem poradził sobie znakomicie, doskonale imitując nie tylko głos, ale również charakterystyczne gesty czy mimikę wokalisty. Później jednak zaczęło się prawdziwe show.

Aktor tak mocno wczuł się w rolę, że imitował zachowanie Krzysztofa Krawczyka już do końca programu. Michał Meyer rozbawił jurorów do łez, a wręcz można powiedzieć, że ich onieśmielił. Nic więc dziwnego, że od części z nich otrzymał później maksymalną liczbę punktów i w konsekwencji wygrał cały odcinek. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych została oczywiście przeznaczona na cele charytatywne.

Występ aktora można zobaczyć poniżej.

A tutaj prezentujemy fragment programu pokazujący rozmowę, jaką Michał Meyer prowadził z jurorami.

