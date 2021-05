Po czterech edycjach Michał Szpak rozstanie się z programem „The Voice of Poland” – informuje Party.pl. Z nieoficjalnych informacji serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że wokalistę ma zastąpić Rafał Brzozowski – tegoroczny reprezentant Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji.

Michał Szpak po raz pierwszy zasiadł w fotelu trenerskim w ósmej edycji „The Voice of Poland”. Był trenerem przez cztery edycje i zyskał ogromną sympatię fanów. Jak informuje portal Party.pl, teraz jego przygoda z programem ma się zakończyć. Do kolejnej edycji, która być może zostanie wyemitowana już jesienią, wokalista ma nie zostać zaangażowany.

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl, Szpaka w fotelu trenerskim ma zastąpić Rafał Brzozowski. Wokalista od lat związany jest z Telewizją Polską, w ostatnim czasie prowadzi program „Jaka to melodia?”, wcześniej był prowadzącym „Koła fortuny”. W tym roku to właśnie on będzie reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji.

Rafał Brzozowski nie chciał odnieść się do tych informacji. W rozmowie z Interią stwierdził, że w tym momencie najważniejsze są dla niego przygotowania do Eurowizji.

Źr.: Party.pl, Wirtualnemedia.pl, Interia