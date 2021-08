Michał Szpak był jedną z gwiazd występujących podczas gali Medal Wolności Słowa. Wokalista założył strój, którym wyraźnie nawiązał do sytuacji politycznej w Polsce. Wygląda na to, że definitywnie zamyka za sobą możliwość powrotu do Telewizji Polskiej.

Michał Szpak do niedawna był jurorem w programie „The Voice of Poland”. Mimo to, nie krył się ze swoimi poglądami. Gdy trwały protesty w ramach Strajku Kobiet, wziął między innymi udział w głośnym happeningu pod domem Jarosława Kaczyńskiego zatytułowanym „Dziady na Mickiewicza”.

Teraz znów dał wyraz swoim poglądom. Podczas organizowanej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku gali Medal Wolności Słowa, Szpak wystąpił w kreacji wyraźnie nawiązującej do głośnej kreacji z orłem podczas gali Miss Supranational. Miał on jednak na sobie… kaczkę. W dodatku na koszulce miał napis „Jestem już zmęczony”.

Podczas Gali Medal Wolności Słowa wręczono trzy nagrody. W kategorii Instytucja otrzymał ją Adam Bodnar, w kategorii Media Andrzej Poczobut, natomiast w kategorii Obywatel Agnieszka Jankowiak-Maik, znana szerzej jako Babka Od Histy.

Czytaj także: Zabawne przejęzyczenie w programie na żywo. Zapadła wymowna cisza

Żr.: WP, YouTube