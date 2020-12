Michał Szpak to kolejna gwiazda, która wystąpi podczas „Sylwestrowej Nocy Przebojów” w Polsacie. To spore zaskoczenie biorąc pod uwagę, że wokalista w ostatnim czasie współpracował z Telewizją Polską jako trener programu „The Voice of Poland”. Czyżby Szpak odcinał się od TVP?

Michał Szpak sprawdza się bardzo dobrze jako juror w programie „The Voice of Poland”. W ostatniej edycji show, którą, mimo przeszkód związanych z pandemią koronawirusa, udało się dokończyć, znów wygrał jego podopieczny. Nie jest jednak tajemnicą, że światopoglądowo wokalista jest od TVP dość daleko.

Szpak aktywnie włącza się między innymi w akcje popierające społeczność LGBT w Polsce. Poparł także Strajk Kobiet, wziął udział między innymi w performance „Dziady na Mickiewicza” – akcji zorganizowanej pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Czyżby miało dojść do rozbratu Szpaka i TVP?

Polsat poinformował, że wokalista będzie kolejną gwiazdą, która wystąpi w studyjnej wersji „Sylwestrowej Nocy Przebojów”, jaka w tym roku zostanie zorganizowana zamiast koncertu plenerowego. „Michał Szpak – kolejny znakomity artysta, który wystąpi na największej domówce w Polsce! Jego kariera nabrała tempa, po tym jak wystąpił w talent show X-Factor. Dziś Michał to jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w Polsce” – czytamy.

Źr.: Instagram/polsatofficial