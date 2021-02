Michał Wiśniewski w rozmowie z Kamilem Bałukiem w audycji „Dawno temu w telewizji” wspominał reality show „Jestem jaki jestem”. Na antenie TVN widzowie mogli śledzić losy ówczesnej rodziny lidera Ich Troje. Przy okazji muzyk ujawnił, ile pieniędzy wtedy zarobił.

Program „Jestem jaki jestem” był emitowany wiosną 2003 roku (1. edycja) i wiosną 2004 roku (2. edycja). Michał Wiśniewski przyznał po latach, jaką kwotę zarobił dzięki udziałowi w reality show.

„Na show zdecydowałem się dla pieniędzy – zawsze mówiłem to szczerze. To było ponad milion dolarów. Podnieść milion dolarów – nie ma takiego człowieka, który by nie podniósł. Chyba, że byłyby to rzeczy typu: Frytka, wanna, ale to nie były rzeczy w naszym stylu. My się na takie rzeczy nie godziliśmy. Powstał czasem dziwny, ale prawdziwy obraz ” – powiedział Michał Wiśniewski.

Ile Michał Wiśniewski zarobił na programie?

Lider zespołu Ich Troje przyznał na marginesie, że od pewnego czasu wspólnie ze swoją ówczesną żoną Martą Wiśniewską (Mandaryną) chcą ponownie obejrzeć program, aby „pokomentować”. Przy okazji muzyk przyznał, że w okresie do 2005 roku zarobił blisko aż… 40 milionów złotych w związku z udziałem w „Jestem jaki jestem”.

Michał Wiśniewski przyznał, że zdecydowana większość sceny w programie nie była aranżowana. „Gdy nagrywano „Jestem jaki jestem” była promocja Eurowizji, w związku z czym mniej graliśmy koncertów, chociaż są piękne zdjęcia np. z Nowego Jorku. Ale musieliśmy trochę poprzebywać w tym domu, żeby mieli co kręcić. To nie był też nasz dom. To był dom obok świętej pamięci Tadzia Nalepy w Józefowie” – wspomina.

Źr. wprost.pl