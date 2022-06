Podczas konferencji prasowej selekcjoner Czesław Michniewicz usłyszał pytanie o sytuację Macieja Rybusa, który postanowił pozostać w Rosji. Po decyzji byłego reprezentanta Polski wybuchła potężna burza w polskim środowisku piłkarskim.

Maciej Rybus to jeden z piłkarzy, którzy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie zdecydował się odejść z Rosji. Co więcej, podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa. „Moja rodzina jest szczęśliwa, a ja czuję się tu dobrze” – powiedział. „Udało się i jestem bardzo zadowolony. Moja rodzina jest szczęśliwa. Od dawna jestem w Rosji, więc rozważałem tę opcję. Czy na decyzję wpłynęło to, że moja żona jest Rosjanką? Też chciała tu zostać. Czuję się tu bardzo dobrze, moje dzieci chodzą do przedszkola” – dodał.

W Polsce wybuchła burza. Temat pojawił się na konferencji prasowej. „Na temat Maćka będzie jeszcze okazja spokojnie porozmawiać. Dzisiaj nie chcę się na ten temat wypowiadać. To nie czas i nie miejsce. Ta sprawa będzie się ciągnęła. Wrócimy do niej” – powiedział Michniewicz.

„Rybus nam w niczym nie pomoże. Nie ma go na zgrupowaniu, nie ruszamy tego tematu, nie uciekamy od dyskusji na ten temat. Porozmawiamy, ale nie dzisiaj. Zrobimy to po zgrupowaniu, proszę to uszanować” – dodał Michniewicz.

Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że komentował ją nawet wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz.”Nie ma już nic bardziej żenującego, niż zasłanianie się ‘dobrem rodziny’, gdy chodzi po prostu o duże pieniądze. A to krwawe pieniądze. Mam nadzieję, że nie będzie już dla niego miejsca w reprezentacji. Gra z ‘orzełkiem’ na piersi to honor i tylko dla takich, którzy to rozumieją” – napisał na Twitterze.

Źr. RMF FM