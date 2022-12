Przyszłość Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski wciąż jest wielką niewiadomą. W poniedziałek komunikat w jego sprawie wydał Polski Związek Piłki Nożnej.

Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła mundial porażką w 1/8 finału z Francją 1:3. Wcześniej Biało-Czerwoni zremisowali bezbramkowo z Meksykiem, wygrali z Arabią Saudyjską (2:0) i przegrali z Argentyną (0:2) i dzięki korzystnemu układowi grupy po raz pierwszy od ponad 30 lat wyszli z grupy na mundialu.

Nie jest tajemnicą, że przejście do kolejnej fazy MŚ było celem Czesława Michniewicza na katarskim turnieju. Jednak poziom gry naszej reprezentacji i styl, w jakim tego dokonała, pozostawiał wiele do życzenia.

Michniewicz był krytykowany za zachowawczy, często ultradefensywny styl gry Polaków. Nasza reprezentacja nie potrafiła wykorzystać potencjału Roberta Lewandowskiego, czy Piotra Zielińskiego, ponieważ praktycznie nie tworzyła sytuacji pod bramką rywala. Wyjątkiem był tutaj mecz z Arabią Saudyjską oraz pierwsza połowa spotkania z Francją.

To jednak za mało dla niektórych komentatorów, którzy nawołują do zmiany na stanowisku selekcjonera kadry Polski. Co ciekawe, w poniedziałek PZPN wydał komunikat ws. przyszłości Czesława Michniewicza.

Wynika z niego, że obecny trener spotkał się z Cezarym Kuleszą. „Polski Związek Piłki Nożnej nie skorzystał z klauzuli umownej, która umożliwiała jednostronne przedłużenie kontraktu selekcjonera. Jednocześnie PZPN informuje, że kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron” – napisano.

„Kontrakt selekcjonera Czesława Michniewicza obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, w związku z czym decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia umowy z trenerem zostanie podjęta w najbliższych dniach” – dodają autorzy.