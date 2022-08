Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew praktycznie w otwarty sposób grozi Europie. Zarzucił stronie ukraińskiej, że chce „zaaranżować nowy Czarnobyl”, twierdząc jednocześnie, iż to ukraińskie pociski spadają w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu. Polityk dodał, że elektrownie atomowe są również w Europie, gdzie także „mogą się zdarzyć takie przypadki”.

Sytuacja wokół elektrowni atomowej w Zaporożu jest coraz bardziej napięta. Jak donoszą ukraińskie siły, Rosjanie w ostatnim czasie znów uderzyli w pobliżu reaktora jądrowego. O ataki oskarżana jest strona ukraińska.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew za pośrednictwem serwisu Telegram stwierdził, że „kijowscy bandyci i ich zachodni sojusznicy wydają się być gotowi do zaaranżowania drugiego Czarnobyla”. Zdaniem polityka, nawet ONZ ma nie wierzyć w to, że Rosjanie ostrzeliwują terytorium elektrowni. „Mówią, ż eto Rosja, co jest oczywistym stuprocentowym nonsensem, nawet dla głupich, rusofobicznych odbiorców” – napisał Miedwiediew, odnosząc się do oświadczeń strony ukraińskiej.

Jednocześnie polityk nie omieszkał zagrozić Europie. „Cóż mogę powiedzieć, nie należy zapominać, że w Unii Europejskiej także są elektrownie atomowe. Tam też może się zdarzyć przypadek” – stwierdził.

Źr.: Telegram, Polsat News