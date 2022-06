Co się tak cieszycie ze zwycięstw Igi? – pytał Marek Migalski na Twitterze w dniu półfinałowego zwycięstwa polskiej tenisistki. Wpis politologa wywołał mnóstwo reakcji. Po zwycięstwie Igi Świątek w całym turnieju w sieci zaroiło się od kpin. – Podobno Migalski zamknął się w mieszkaniu i płacze ze wzruszenia – napisał Marek Borowski.

Iga Świątek wygrała po raz drugi w karierze Roland Garros. Polka dokonała tego w wielkim stylu, nie pozostawiając złudzeń, że jest obecnie najlepszą tenisistką świata.

Jeszcze przed sobotnim finałem w polskich mediach społecznościowych przetoczyła się jednak gorąca dyskusja. Wywołał ją wpis Marka Migalskiego, który podzielił się gorzką refleksją dotyczącą zachowania polskich kibiców.

– Co macie z nią wspólnego? Tyle, co wszystkie 21-latki na świecie. Albo praworęczni w Afryce. Nic wam nie zawdzięcza i nic ją z wami nie łączy. Poza tym, że mówicie podobnym językiem (zresztą ona lepiej nim włada, niż większość z was) #Polacy – zastanawiał się politolog na Twitterze.

Autor wpisu stał się w ciągu kilku godzin „bohaterem” licznych memów i żartów. Migalski nie zapomniał odezwać się również przed sobotnim finałem…

Szanowna Pani @iga_swiatek , proszę dziś wygrać! Inaczej lud polski uzna, że Pani porażka to moja wina i pogna do Rosji lub jeszcze dalej. Nie będzie Pani miała dzisiaj wierniejszego kibica nade mnie!💪Good luck!👍 — Marek Migalski (@mmigalski) June 4, 2022

Internauci również przypomnieli sobie o nim… Efekt? Spójrzcie poniżej:

Podobno Migalski zamknął się w mieszkaniu i płacze ze wzruszenia. — Marek Borowski (@MarekBorowski) June 4, 2022

Iga Świątek wygrała, Polacy znowu zachwyceni i dumni. Biedny Marek Migalski… Jak on to wytrzyma? — Jacek Milewski (@JacekMilewski2) June 4, 2022

Migalski, jesteś? — Tygodnik NIE (@TygodnikNIE) June 4, 2022

Migalski mówi że nic nas nie łączy, a jednak duma z takich obrazków 🥺 https://t.co/zATKLKRy8x — Michał Pol (@Polsport) June 4, 2022

Czy Marek Migalski już na nas nakrzyczał w związku z wygraną Igi Świątek? — ewapfeifer (@ewapfeifer) June 4, 2022