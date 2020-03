W czwartkowym odcinku programu „Milionerzy” padło pytanie warte pół miliona złotych. Uczestniczka postanowiła nie odpowiadać i zatrzymać kwotę 250 tysięcy złotych. Znasz poprawną odpowiedź?

Program „Milionerzy” regularnie przyciąga przed ekrany tłumy widzów. Teleturniej od lat cieszy się ogromną popularnością i wzbudza duże emocje. W ostatnim odcinku znów padła bardzo wysoka wygrana – jedna z uczestniczek wróciła do domu bogatsza o 250 tysięcy złotych.

Uczestniczka mierzyła się z pytaniem za pół miliona złotych. Brzmiało ono następująco: „Krzysztof Komeda skomponował muzykę do wszystkich tych filmów, ale jeden z nich wyreżyserował kto inny niż pozostałe. Który?”. Wśród odpowiedzi pojawiły się tytuły: „Nóż w wodzie”, „Matnia”, „Niewinni czarodzieje” oraz „Dziecko Rosemary”.

Uczestniczka miała do dyspozycji jeszcze jedno koło ratunkowe – telefon do przyjaciela – ale postanowiła z niego nie skorzystać. Zrezygnowała z udziału w teleturnieju zachowując dla siebie kwotę 250 tysięcy złotych.

Już po rezygnacji powiedziała Hubertowi Urbańskiemu, że gdyby miała strzelać, zaznaczyłaby odpowiedź D, czyli „Dziecko Rosemary”. Dobrze więc, że postanowiła zrezygnować, ponieważ zaznaczyłaby błędną odpowiedź. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C, czyli „Niewinni czarodzieje”. Film ten wyreżyserował Andrzej Wajda, podczas gdy pozostałe to dzieła Romana Polańskiego.

Znaliście poprawną odpowiedź?

