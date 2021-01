Osoby zaszczepione na COVID-19 poza kolejką, powinny odpracować szczepionki, pomagając medykom w ramach wolontariatu – zaproponował minister zdrowia Adam Niedzielski. Szefowi resortu bezpardonowo odpowiedział były premier Leszek Miller.

Skandal wokół szczepień poza kolejką na WUM był jednym z tematów poniedziałkowej konferencji prasowej ministra Adama Niedzielskiego. Szef resortu zdrowia zaproponował, aby osoby, które ominęły kolejkę „odpracowały” swoje szczepienia w formie wolontariatu.

Do sprawy odniósł się we wtorek Leszek Miller, który znajduje się w gronie zaszczepionych, choć nie należy do grupy „zero”. – Nie potrzebuję pana Niedzielskiego, który będzie mi wyznaczał pokutę. Bo jeżeli tak, to chciałbym zapytać: jaką pokutę minister Niedzielski wyznaczy swoim kolegom? – zastanawiał się eurodeputowany w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

– Panu Szumowskiemu i Cieszyńskiemu, którzy w tym samym urzędzie zmarnotrawili co najmniej 70 milionów złotych, którzy mieli jakieś podejrzane konszachty a to z instruktorem narciarskim, a to z handlarzem bronią, a pan Niedzielski objął urząd 26 sierpnia, a dopiero po dwóch miesiącach złożył wniosek do prokuratury generalnej o ściganie tych panów – dodał były premier.

Miller zwrócił się z radą do ministra zdrowia: Skoro pan minister jest taki energiczny…

W opinii eurodeputowanego minister Niedzielski nie powinien rozliczać innych z honoru. – Jeżeli pan minister apeluje do nas i odwołuje się do naszego honoru, to zdolność honorową pan minister uzyska wtedy, kiedy wyczyści tę stajnię Augiasza – stwierdził.

– Ja się jako obywatel dopominam się zwrotu 70 mln złotych i energicznego działania pana ministra. Skoro pan minister jest taki energiczny w rozmaitych detektywistycznych posunięciach, to panie ministrze: proszę załatwić najpierw to, co jest u pana – dodał.

Miller zarzucił rządzącym opieszałość ws. szczepień przeciw COVID-19, sugerując, że program szczepień jest nieefektywny. Ponadto, w jego opinii nieistotne jest to, kto się zaszczepił, lecz liczba osób, które się nie zaszczepiły.