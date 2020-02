Dziennikarze TVP Info ujawnili fragment taśmy, na której nagrano jak Leszek Miller rozmawiał z Janem Kulczykiem. Polityk SLD nieoczekiwanie przyznał, że Lech Wałęsa wcale nie przeskoczył przez płot podczas protestów w Stoczni Gdańskiej. Teraz europoseł zareagował na publikację.

Nagranie pochodzi z 2013 r. Leszek Miller rozmawiał z Janem Kulczykiem o wchodzącym wtedy na ekrany filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Z fragmentów rozmowy wynika, że film miał być ponoć stworzony, aby wzmocnić pozycję Wałęsy i wykorzystać jego popularność do uderzenia w Kaczyńskich. Kulczyk chwali się nawet, że kazał zmienić końcówkę filmu.

Przy okazji Leszek Miller przyznał, że zna pewną tajemnicę Wałęsy. „Jedna rzecz nie jest prawdziwa. Lechu, niestety, nie skakał przez żaden płot. On mówi, że przeszedł boczną bramą, a mi nieżyjący już komandor Marynarki Wojennej mówił, że tak naprawdę to go przywieźli.” – stwierdził europoseł.

Słowa byłego premiera wywołały sporo komentarzy w mediach. Miller postanowił w końcu osobiście się do nich odnieść. Na swoim profilu na Twitterze opublikował wpis, w którym przeprosił Wałęsę i przy okazji wbił szpilkę politykom PiS.

„Przepraszam Prezydenta Lecha Wałęsę, że w rozmowie z Janem Kulczykiem powtórzyłem fałszywe pogłoski o dowiezieniu go do stoczni w celu kierowania strajkiem. Także według polityki historycznej PiS to niemożliwe. Przywódcą strajku był bowiem kto inny….” – napisał Miller.

