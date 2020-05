Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński skrytykował działania radiowej Trójki. Chodzi o głośną aferę, która wybuchła po tym, jak anulowane zostało zestawienie Listy Przebojów, w którym nowa piosenka Kazika zajęła pierwsze miejsce.

„Twój ból jest lepszy niż mój” to najnowsza piosenka Kazika. Wokalista ostro uderza w niej w Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o sytuację sprzed kilku tygodni, gdy prezes PiS mógł swobodnie wejść na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, podczas gdy dla innych był on zamknięty.

Piosenka wygrała ostatnie notowanie Listy Przebojów Trójki. Jednak już następnego dnia zestawienie zniknęło ze strony internetowej. Redaktor naczelny Trójki wydał oświadczenie, w którym poinformował, że głosowanie zostało unieważnione, ponieważ doszukano się manipulacji przy liczeniu głosów.

Minister kultury reaguje

Cała sytuacja wywołała ogromny sprzeciw. Z Trójki po 38 latach odszedł Marek Niedźwiecki a radio postanowiło zbojkotować wielu muzyków, między innymi Organek, Dawid Podsiadło czy Artur Rojek. O całej sytuacji ostro wypowiadają się również politycy, także z obozu rządzącego. „Atakowanie PJK za to, że w 10-tą rocznicę największej katastrofy jaka spotkała nasz Naród po 1945 roku, złożył wieniec pod pomnikiem swojego brata oraz na Jego symbolicznym grobie na Powązkach jest czymś barbarzyńskim. Nieważne czy krytykują go Tusk, Pani Łepkowska czy Kazik. Ale zdejmowanie z Radiowej Trójki informacji o wygranej piosenki Kazika (moim zdaniem niesprawiedliwą w swej treści), jest albo przejawem głupoty albo czyjejś złej woli. W wolnym kraju artysta ma prawo do swojej artystycznej (czasami niemądrej) interpretacji zdarzeń” – napisał Joachim Brudziński.

2) .. ale zdejmowanie z @RadiowaTrojka informacji o wygranej #lpp3 piosenki Kazika (moimi zdaniem niesprawiedliwą w swej treści),jest albo przejawem głupoty albo czyjejś złej woli. W wolnym kraju artysta ma prawo do swojej artystycznej (czasami niemądrej) interpretacji zdarzeń. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) May 16, 2020

Z europosłem zgodził się wicepremier oraz minister kultury Piotr Gliński. „Zgadzam się z Joachimem Brudzińskim. Zdarza się, że niektórzy artyści śpiewają głupstwa. Nawet bulwersujące. Ale jednak bardziej bulwersujące jest zdejmowanie piosenki za „nieprawomyślność”. To chyba jakaś prowokacja” – napisał. „Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i minister kultury nie musi się zgadzać ze wszystkimi decyzjami władz publicznego radia” – dodał.

Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i minister kultury nie musi się zgadzać ze wszystkimi decyzjami władz publicznego radia. 2/2 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) May 16, 2020

