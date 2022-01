Minister Adam Niedzielski daje do zrozumienia, że piąta fala koronawirusa przyniesie rekordowe przyrosty zakażeń. Szef resortu zdrowia uważa, że w ostatnich dwóch dniach mamy do czynienia z „eksplozją pandemii”.

Piąta fala koronawirusa dotarła do Polski? Minister Adam Niedzielski zwraca uwagę na drastyczny wzrost zakażeń w ostatnich dwóch dniach. – Ostatnie dwa dni chyba możemy śmiało nazwać eksplozją epidemii znowu. Ta eksplozja jest na tyle zauważalna czy na tyle duża, że przekraczamy już dzisiaj 30 tysięcy – powiedział w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Szef resortu zdrowia zapowiada, że jutrzejszy wynik z pewnością przekroczy barierę 30 tysięcy. Jego zdaniem już niebawem będziemy musieli przyzwyczaić się do kolejnych rekordowych raportów z nowymi zakażeniami.

Piąta fala nabiera rozpędu. Minister Niedzielski przedstawił prognozy

Niedzielski zwraca uwagę na współczynnik hospitalizacji. – To jest tak, że najbardziej ważne jest to, jak to się przełoży na hospitalizacje, więc ta liczba zakażeń w różnych wariantach ona jest podobna, tylko w zależności od tego, kiedy następuje apogeum, to się różni – podkreślił.

– Teraz wydaje się, że się realizuje taki scenariusz bardzo szybkiego przyspieszenia, gdzie nawet na początku lutego będziemy mieli apogeum, mówię tu o przekroczeniu dziennej liczby zakażeń 100 tysięcy, ale ten scenariusz jest o tyle optymistyczny, że on również zakłada dosyć szybki spadek tej liczby – dodał szef resortu zdrowia.

Min. @a_niedzielski w #GośćWiadomości: Ostatnie dwa dni śmiało możemy nazwać eksplozją epidemii. Ta eksplozja jest na tyle duża, że przekraczamy już dzisiaj 30 tys. (zakażeń) (…) kluczowe jest, w jaki sposób te zakażenia będą się przekładały na hospitalizacje #wieszwięcej pic.twitter.com/voSOv23tTr — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 19, 2022

Jak zauważył, inne scenariusze zakładały znacznie wolniejszy rozwój kolejnej fali zakażeń. To z kolei znacznie rozciągnęłoby w czasie nie tylko sam wzrost, ale i spadek fali zakażeń.