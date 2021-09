Minister zdrowia Adam Niedzielski komentuje ostatnie doniesienia o wzroście wykrywanych zakażeń koronawirusem. – Rzeczywiście mamy przyspieszenie. Trudno być spokojnym, ale też nie chciałbym, żebyśmy od razu rozmawiali o lockdownie, bo jesteśmy w nieco innej rzeczywistości – stwierdził w Polsat News. Szef resortu złożył ważną deklarację ws. kolejnego lockdownu.

Dane epidemiczne publikowane przez Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie wskazują na stopniowy wzrost wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce na przestrzeni ostatnich 60 dni.

Minister Adam Niedzielski przyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że powinniśmy się spodziewać utrzymania trendu. Szef resortu zdrowia zasugerował, że w najbliższych dniach, tygodniach dobowa liczba zakażeń może przekroczyć poziom 1000.

– Średni poziom pewnie się zrealizuje pod koniec września, czyli w kolejnym tygodniu, natomiast dzienne przekroczenie tysiąca może mieć miejsce w tym tygodniu – ocenił Niedzielski.

Minister komentował sytuację epidemiczną również w poniedziałkowym wydaniu programu „Gość Wydarzeń” Polsat News. – Spokojnie. Rzeczywiście mamy przyspieszenie. Trudno być spokojnym, ale też nie chciałbym, żebyśmy od razu rozmawiali o lockdownie, bo jesteśmy w nieco innej rzeczywistości, niż chociażby podczas trzeciej fali – zaznaczył.

Jednocześnie złożył ważną deklarację ws. lockdownu. – Mamy dużo osób zaszczepionych, mamy też sytuację taką, że o wiele mniej hospitalizacji w krajach Europy Zachodniej widzimy, więc na razie o żadnym lockdownie nie ma dyskusji – oświadczył.

Przy okazji szef resortu zdrowia przypomniał o szczepieniach. Z danych, na które się powoływał, wynika, że osoby zaszczepione stanowią zdecydowaną mniejszość wśród zakażonych.

– Jeżeli chodzi o nowe zakażenia, to tylko 1 proc. to są osoby zaszczepione. Jeżeli chodzi o zgony, to niecałe 2 proc. to są osoby zaszczepione – stwierdził.

-Pozostałe odpowiednio 99 proc. i 98 proc., to są osoby niezaszczepione. To jest statystyka, które najbardziej pokazuje właśnie tę odporność i to, co dają nam szczepienia w walce z pandemią – dodał.