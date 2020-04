Minister zdrowia stanowczo dementuje doniesienia, jakoby rozważał podanie się do dymisji. W rozmowie z serwisem 300polityka.pl Łukasz Szumowski stanowczo zareagował na medialne doniesienia w tej sprawie.

O konflikcie w obozie władzy jest obecnie bardzo głośno. Dotyczy on wyborów prezydenckich, które Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować 10 maja. Sprzeciwia się temu Jarosław Gowin. Jeszcze dziś w Sejmie ma się odbyć głosowanie nad wprowadzeniem możliwością głosowania korespondencyjnego. Wiele wskazuje na to, że posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Przy tej okazji w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby swoją dymisją miał zagrozić Łukasz Szumowski. Minister zdrowia miał stwierdzić, że poda się do dymisji jeżeli wybory prezydenckie zostaną zorganizowane 10 maja. Swoją decyzję miał argumentować faktem, że „nie da się utrzymać kwarantanny, jeśli ludzie zobaczą, że sama władza tego nie traktuje serio”.

Minister zdrowia: „Prognozy co do sytuacji w maju w połowie kwietnia”

W rozmowie z portalem 300polityka.pl minister zdrowia stwierdził, że największy nacisk w tym momencie wywierają na niego media. „Największy nacisk, jaki jest na mnie wywierany to nacisk medialny. Ja cały czas odpowiadam zarówno mediom, jak i politykom to samo, że realne prognozy co do sytuacji w maju możemy mieć ok. połowy kwietnia. Twierdzenie, że ktoś mnie naciska, jest taką grą moją osobą, że aż przykro. Zamiast pozwolić mi się zająć walką z epidemią, muszę się zajmować kolejnymi publikacjami” – powiedział.

Łukasz Szumowski jako „kompletny absurd” określił doniesienia, jakoby miał grozić swoją dymisją. „Jakiś absurd kompletny. Żadną dymisją nikomu nie groziłem. Jest to kompletnie wyssane z palca i próba manipulacji. Cały czas spędzam na walce z koronawirusem, a te doniesienia o dymisji są naprawdę wyssane z palca. Rozmawiam z premierem codziennie i nigdy nie przyszło mi do głowy grozić dymisją. Tym bardziej, że nasza współpraca jest bardzo dobra” – powiedział minister zdrowia.

Źr.: 300polityka.pl