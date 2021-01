Nie boimy się wyników kontroli zapowiedzianych przez ministerstwo ws. szczepień. Postępowaliśmy zgodnie z przekazywanymi nam informacjami – powiedział PAP rzecznik UMK w Toruniu Marcin Czyżniewski. Wcześniej taką kontrolę NFZ oraz resortu edukacji i nauki zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Niedzielski w środę podczas konferencji skomentował zaszczepienie się przeciw COVID-19 posła PiS i pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Zbigniewa Girzyńskiego.

„Nie ma akceptacji dla takiej postawy, bez względu na barwy polityczne, bez względu na wykonywany zawód. Jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna” – podkreślił Niedzielski.

Szef MZ poinformował, że w środę rano rozmawiał o tej sprawie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

„Ustaliliśmy, że niezależnie od profilu ministerstw, jakimi kierujemy, każdy z nas przeprowadzi kontrole. Moja kontrola będzie prowadzona z poziomu Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie weryfikował prawidłowość samego szczepienia, procesu zapisu. Pan minister Czarnek na pewno skoncentruje się na zagadnieniach związanych z nadzorem uczelni” – poinformował Niedzielski.

Rzecznik prasowy UMK prof. Czyżniewski przekazał, że uczelnia jest otwarta na wszelkie działania kontrolne.

„Nie boimy się wyników takiej kontroli. Postępowaliśmy zgodnie z informacjami, które dostawaliśmy z naszego ministerstwa. Pod koniec grudnia była informacja, że możemy zgłaszać do szczepień wszystkich pracowników. Później ta grupa została zmodyfikowana do nauczycieli akademickich. W rozporządzeniu z 14 stycznia wskazano, że osoby, który uzyskały już e-skierowania, mogą skorzystać ze szczepienia” – podkreślił Czyżniewski.

Dodał, że uniwersytet nie organizuje i nie poprzyprowadza szczepień. „Uczelnia postępowała w zgodzie z przekazywanymi nam informacjami oraz rozporządzeniem” – dodał.

Girzyński, który jest pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oświadczył w poniedziałek, że 22 grudnia ub.r. dostał – tak jak inni pracownicy UMK – list od rektora uczelni dotyczący możliwości objęcia pracowników uczelni szczepieniami przeciwko COVID-19. Poseł zaznaczył, że o tym, że dopełnił określonych w liście formalności i zgłosił się, poinformował w mediach społecznościowych, „zachęcając także innych do takiej postawy”, a następnie postępował, „jak inni pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski we wtorek wieczorem poinformował o zawieszeniu Girzyńskiego w prawach członka partii, w związku z wcześniejszym zaszczepieniem się przeciw COVID-19.

Minister zdrowia odnosząc się do sprawy zaszczepienia Girzyńskiego powiedział, że jest to naruszenia obowiązujących zasad dotyczących kolejności szczepień.

„Naruszenie jest o tyle niepokojące, że znowu widać tutaj taką sytuację, że pracodawca, czyli rektor (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – PAP) wpisał osoby nieuprawnione na listę, która została zgłoszona jako osoby do szczepienia właśnie w ramach tej potencjalnej grupy zerowej” – powiedział.

Zaznaczył, że bez względu na barwy polityczne oraz to, czy dotyczy to aktorów, biznesmenów czy polityków, to jest niezachowanie standardów i taka sytuacja jest niedopuszczalna. „Moją rolą, jako ministra zdrowia, jest pilnowanie pewnego porządku” – zaznaczył.

Równocześnie wskazał, że takie naruszanie zasad jest tylko dowodem na to, że decyzja o centralnym zarządzaniu szczepieniami była właściwą decyzją.

„To też odpowiedź na zarzuty opozycji, która mówiła o decentralizacji. Tylko i wyłącznie centralne zapisy i pilnowanie szczepień daje możliwość kontrolowania tego procesu” – powiedział. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Tomasz Więcławski